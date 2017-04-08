疑吸毒吸昏頭 男打給父母謊稱遭綁架

警方懷疑金男疑吸毒昏頭，才會打給父母謊稱遭綁。（陳鴻偉翻攝）

「爸！我現在被強押到西門町三溫暖，老闆控制我行動，不讓我出去！」金姓父親日前接獲兒子來電，表示自己現在被綁架，金獲知後十分著急，立刻前往萬華警局，要求警方協助救兒子。

警方獲報後前往該家三溫暖，表明來意後老闆一頭霧水，表示絕無此事，警方後來也在店內二樓，發現33歲金姓男子，恍神呆坐在角落。

警方詢問金男為何惡作劇，他的情緒開始不穩定，表示他有打給父母，但從沒說過被綁架或被押走，應該是父母聽錯了，接著又表示：「你們在調查我嗎？那我要請律師！」、「是不是請律師我才能走？」

金男的種種行為讓警方懷疑他吸毒，最後在他的包包內，果然發現1組毒品吸食器以及結晶殘渣，經檢驗後為安非他命，隨後就將他帶回警局。

金的父母獲知兒子持毒，一臉難以置信，金則辯稱毒品是綽號「阿翔」的男子請他的，警方偵訊後，依毒品罪將他移送法辦。

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(中時)