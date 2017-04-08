漲幅不小！台塑宣布周一汽油漲0.6元

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台塑宣布周一汽油漲0.6元。（資料照片）

趕快加油！台塑石化宣布，後天(周一)起調漲汽油每公升0.6元、柴油0.7元，95+無鉛汽油新牌價來到25.7元，超柴為21.7元。這是油價二連漲，開車族平均加滿50公升油箱要多付30元。中油照往例晚一天宣布，漲幅將相同。

台塑石化表示，受到石油輸出國組織(OPEC)減產效應顯現，原油海運量與海上儲量大減，及英國北海原油供應中斷供給緊張影響，致使近期國際油價持續上揚，考量新台幣匯率及競爭因素，決定調漲。

(中時)