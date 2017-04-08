中科廠商聯合徵才 媒合率約達40％

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中科管理局等單位今天共同舉辦「2017年中科園區廠商聯合徵才活動」，逾1200名民眾參加徵才活動，十分踴躍！（陳世宗翻攝）

中科管理局與台中市就業服務處，因應園區發展及廠商用人需求，8日在中科管理局大樓共同舉辦「2017年中科園區廠商聯合徵才活動」，逾1200名民眾參加徵才活動，廠商所收履歷件數計1990件，媒合率相當高初估約達40%。

中科管理局長陳銘煌說，去年中科營業額成長3%，達5074億元，中科園區出口及進口額分別大幅成長14%及191%；今年前2月營業額698.2億元，再成長8%。因應景氣復甦，本次中科徵才活動共有友達光電、友達晶材、台積電、台灣康寧、台灣精銳、正瀚生技、永勝光學、光燿科技、先進光電、矽品精密、和大工業、晶元光電…等25家園區廠商，釋出1,934個職缺。其中友達相關企業、台積電、台灣康寧等知名大廠徵才攤位前求職人潮更是絡繹不絕。

最近中科后里園區台灣美光公司購併達鴻廠房擴充產能，台中園區永勝光學及橋椿公司等相繼擴建廠房，加上中興新村高等研究園區之正瀚生技公司亦興建研發大樓並以百位博士、百位碩士為中長期招募目標，中科園區致力營造優質投資環境，將持續朝向最具競爭力的科學園區邁進。

中科管理局為協助求職者進行職涯規劃及提升錄取機會，現場同時舉辦「履歷健診」、「職涯起飛」、「掌握先雞遊戲」等活動，除邀請專家學者免費協助求職者強化個人履歷表撰寫技巧，進行職涯探索外，還透過遊戲提醒求職者職場應具備的細心度及穩定度，期增加錄取率與工作的穩定性。

(中時)