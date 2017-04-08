高雄電影館「愛無赦」影展 5部情慾電影驚世駭俗

《最愛你的人是我》劇照。（高雄市電影館提供）

《慾望》劇照。（高雄市電影館提供）

《戀妳非妳》劇照。（高雄市電影館提供）

《牛奶配送員的魔幻人生》劇照。（高雄市電影館提供）

《茱莉小姐》劇照。（高雄市電影館提供）

探觸人性深處的情慾，永遠有著說不盡的話題。高雄市電影館9日特別推出「愛無赦」影展，選映5部在國際影展獲獎的情慾電影，透過視覺上充滿著奇想、妄想、最驚世駭俗的愛情電影，挑戰觀眾的感官。

5部電影分別是震撼威尼斯影展的《慾望》；好萊塢巨星領銜兩部驚世愛情柯林法洛、潔西卡雀絲坦聯袂主演虐戀虐心的《茱莉小姐》、魯妮瑪拉挑戰不倫戀之《最愛你的人是我》；庫斯杜力卡導演榮獲威尼斯影展小金獅、恣情狂顛戰地情人《牛奶配送員的魔幻人生》及亞洲伍迪艾倫洪尚秀新作《戀妳非妳》。

奪得威尼斯影展最佳導演銀獅獎的爭議之作《慾望》，講述一名少婦含辛茹苦地養育孩子，卻發現丈夫與弟弟有不可告人的親密關係，當她的世界幾近瓦解，一名神祕女子帶領她前往幽林深處，探訪足以忘卻煩憂的解藥。視覺上無時無刻挑戰觀眾的感官，但內涵深刻，操弄情慾性的隱喻，帶給觀眾不同視野。

好萊塢氣質紅髮女星潔西卡雀絲坦於《茱莉小姐》大膽突破演出，她飾演個性驕縱的千金小姐，趁父親外出，調戲自家已有婚事的男僕、獲金球獎影帝柯林法洛大膽飆戲。

《茱莉小姐》除了集結兩大好萊塢巨星，導演也是昔日瑞典大師導演柏格曼的繆思情人麗芙烏曼，挑戰如《鋼琴教師》般的虐戀經典。

奧斯卡女星魯妮瑪拉在新片《最愛你的人是我》中，演出13歲曾與大叔偷嘗果的女孩，卻遲遲無法擺脫心中陰影，戀上鄰家大叔的她，在本片化身性感又恐怖的情人。

被譽為「最會得獎的導演」的艾米爾庫斯杜力卡，睽違多年推出最新作品《牛奶配送員的魔幻人生》，入圍今年威尼斯影展正式競賽並勇奪小金獅獎。本片由庫斯杜力卡自編自導，更破天荒首次主演男主角。

「亞洲伍迪艾倫」洪尚秀《戀妳非妳》，再次以簡易的場景、人物與行動製造出複雜的情節推移，並藉此探究愛情間的迷戀與猜疑。

「愛無赦」影展相關資訊，可至高雄電影館查詢。

(中時)