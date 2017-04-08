電動車沒電..8旬翁找上派出所幫忙

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警方協助老翁的電動車充電，讓他倍感窩心。（柯宗緯翻攝）

人民保母堪稱萬能！上月底，高雄市一名84歲簡姓老翁，因年事已高、行動遲緩，平常以電動車代步，日前突然沒電，就近到附近的陽明派出所請求協助，員警鐘連興聽聞老翁需求，立即出借店員供充電，並提供茶水，讓老翁倍感窩心。

簡翁表示，當日從三民區灣中街住家，要到屏東市大連路上的圖書館借書，回程發現因電動車快沒電，才找就近派出所充電。他說自己曾受日本教育，日語閱讀能力尚可，而高雄市的圖書館並沒有自己想借的書，才會毅然決然地開著電動車到屏東。

(中時)