南韓：川普向習近平解釋部署薩德立場

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據擔任代理總統的南韓總理黃教安聲明，美國總統川普今天告訴韓方，他與中國大陸國家主席習近平會面時，向對方說明了美國在南韓部署「薩德」反飛彈防禦系統的立場。

路透社報導，川普今天在電話中告知了黃教安有關他與習近平的高峰會討論內容。

北京反對美國在南韓部署俗稱薩德的「戰區高空防衛系統」（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD），認為薩德可能危及中國大陸安全；但首爾和華府都表示，薩德旨在反制北韓的飛彈威脅。

北京當局對於薩德事件持續加大施壓，並對一些在中國大陸作生意的南韓企業施加限制。許多南韓民眾認為，北京是為了報復南韓讓美國部署薩德。

黃教安的聲明說：「川普總統說，他和習近平主席針對北韓核問題的嚴重性，以及如何因應此事進行深入討論。他還提到，他表達了美國在部署薩德上的立場。」

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）說，川普在會談中敦促習近平在抑制北韓核計畫上能多所著力。這次會談地點在川普位於佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的渡假村中。

美國軍方3月開始在南韓部署薩德系統，時間點為北韓試射4枚彈道飛彈的隔天。（譯者：中央社周慧盈）1060408

(中央社)