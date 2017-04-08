習近平返京途中 阿拉斯加州短暫停留

我要評比

中國大陸國家主席習近平結束「川習會」後回國途中，當地時間7日在美國阿拉斯加州安克拉治市短暫停留，在會見阿拉斯加州長華克時說，地方合作是中美關係中最具活力的組成部分之一。

新華社報導，習近平在當地時間7日會見美國阿拉斯加州州長華克（Bill Walker）。

對於甫於佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部落幕的中美元首會晤，習近平說，這次會晤目的是確定新時期中美關係發展方向，拓展兩國廣泛領域務實合作，雙方達成多項共識，取得積極成果。

另外，習近平指出，中美地方合作是中美關係中最具活力的組成部分之一。

習近平表示，中國與阿拉斯加產業互補性強，雙方要拓寬合作領域，深化能礦、油氣資源、漁業等合作，加強旅遊合作，開展冬季冰雪運動交流等。

華克則表示歡迎習近平到訪阿拉斯加州，中國大陸是阿拉斯加重要貿易夥伴、最大水產品出口市場，阿拉斯加資源豐富，願密切與中國大陸在農業、漁業、油氣、礦產、旅遊等領域合作，密切與中國人民的交往。1060408

(中央社)