供水生力軍　曾文淨水場日供2萬噸

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閒置已久的曾文淨水場因南台灣面臨缺水危機，今年更新機組後，首次運轉淨化水質，今開始加入供水行列。（萬于甄攝）

文淨水場原計畫引用曾文溪畔原水，但因溪水受到汙染無法供水，讓曾文淨水場被封存24年，如今首次啟動運作，成為台南供水生力軍。（萬于甄攝）

曾文淨水場因應今年旱災缺水危機，今日試車供水，供應曾文溪以南的大台南地區民生、工業用水，水公司六區處副處長王英銘也親自檢測水質。（萬于甄攝）

曾文淨水場雖已開始供水，但部分設備仍在趕工，預計今年7月底前可完工，增加台南地區供水之力。（萬于甄攝）

台灣自來水公司第六區管理處閒置24年之久的曾文淨水場，原計畫引曾文溪原水使用，但溪水汙染嚴重，淨水場建置後從未使用。今年因應旱災，民眾用水量恐增加，水公司六區處啟動淨水場設備改善工程，8日正式啟用成為供水生力軍，每日預計可提供2萬噸的民生、工業用水。

原為備用淨水場的曾文淨水場，24年前計畫引用曾文溪原水處理以利調配供水，但建築、設備建置完成後，自來水公司發現曾文溪水汙染情況嚴重，加上水質水量保護區遭廢除，讓淨水場24年來從未正式運轉過。

今年因應南台灣面臨乾旱，加上民眾未來用水需求量恐增加，水公司耗資超過8000萬，改善更新曾文淨水場機械設備，8日在確認符合飲用水各項標準後，開始正式供水。水公司第六區管理處副處長王英銘表示，目前每日平均可增加供水2萬噸。

王英銘指出，曾文淨水場改引用嘉南大圳南幹線原水，從取水口進入場區後，開始一連串沉澱、過濾等淨水步驟，過程大約需耗4小時；曾文淨水場原設計可供水量達18萬噸，設備更新後每日約供水6萬5000噸，雖目前僅供水2萬噸，但未來可望逐步增加。

雖曾文淨水場現可增加約2萬噸民生、工業用水，但要價不低，水公司在枯水期挪用農業灌溉水，1度要付費10.4元左右給嘉南農田水利會，且該水源仍是取自曾文-烏山頭水庫，曾文水庫8日蓄水率已跌破2成5，水公司希望民眾能一同珍惜水資源。

(中時)