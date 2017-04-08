失智老人迷途救星！ 高市警推廣安心手鍊
失智老人找不到回家的路，類似情況屢見不鮮，高雄市警察為民服務項目「協助迷途老人平安返家」已為大宗，高雄市社會局為造福年滿60歲市民，並具有失智、精神異常、智能障礙，或曾走失等年長者，憑具相關證明，則可免費申請訂製安心手鍊。
日前覺民所警員顏淑惠接獲該訊息深覺轄內長者安全的重要性，若長輩出門後找不到回家的路，將成為許多患者與家人心中難掩遺憾的痛，故主動走入社區，按圖索驥逐一拜訪轄內曾走失長者，挨家挨戶宣達此訊息，仔細一一向家屬說明並表示可代為申請。
今年86歲的王伯伯曾於去年有走失紀錄，見員警來訪親切的笑臉迎人，王姓老翁家屬聽員警解說後，亦讚揚稱道：「現在的警察，『足感心』」。
(中時)
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