失智老人迷途救星！ 高市警推廣安心手鍊

覺民所警員積極推廣安心手鍊，希望能幫助失智老人找到回家的路。（柯宗緯翻攝）

失智老人找不到回家的路，類似情況屢見不鮮，高雄市警察為民服務項目「協助迷途老人平安返家」已為大宗，高雄市社會局為造福年滿60歲市民，並具有失智、精神異常、智能障礙，或曾走失等年長者，憑具相關證明，則可免費申請訂製安心手鍊。

日前覺民所警員顏淑惠接獲該訊息深覺轄內長者安全的重要性，若長輩出門後找不到回家的路，將成為許多患者與家人心中難掩遺憾的痛，故主動走入社區，按圖索驥逐一拜訪轄內曾走失長者，挨家挨戶宣達此訊息，仔細一一向家屬說明並表示可代為申請。

今年86歲的王伯伯曾於去年有走失紀錄，見員警來訪親切的笑臉迎人，王姓老翁家屬聽員警解說後，亦讚揚稱道：「現在的警察，『足感心』」。

(中時)