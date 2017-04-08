大陸中石油Q1獲利 估逾50億人民幣

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中國網8日報導，中國石油於今日晚間公布2017年第一季業績預測，預估今年首季稅後盈餘50～60億元人民幣。

中石油表示，今年首季業績呈現轉虧為盈的主要原因，是2017年第一季全球經濟溫和復甦，石油市場逐步趨向平衡，國際油價較去年同期大幅上升。

此外，公司還表示，2017年第2～4季，預計全球石油市場呈現平衡，國際油價呈現中低檔震盪，存在較大不確定性。

(工商)