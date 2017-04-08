柯P凱校演講 自嘲「坐著比較不會跌倒」

台北市長柯文哲8日出席凱達格蘭學校活動並以「改變從台北開始」為題演講，有鑑於前一天試跑活動跌倒引爆話題，柯文哲一開場便自我解嘲「我坐著好了，比較不會跌倒」。（姚志平攝）

柯文哲昨日試跑跑道時，因重心不穩摔跤。（本報資料照片／王英豪攝）

台北市長柯文哲8日出席凱達格蘭學校活動並以「改變從台北開始」為題演講，有鑑於前一天試跑活動跌倒引爆話題，柯文哲一開場便自我解嘲「我坐著好了，比較不會跌倒」。

(中時)