夜宿學校圖書館 嘉縣新埤國小學童好興奮

新埤國小學生難得住在學校，體驗觀星十分興奮。（呂妍庭翻攝）

新埤國小學生難得住在學校，十分興奮。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣新埤國小為致力推展多元閱讀，7日和今8日特地舉辦「夜宿圖書館」活動，規畫觀星體驗及走讀社區，引領學童從親身體驗中探索宇宙天文的興趣，並經由分組合力完成走讀任務，提升小朋友的團隊合作力與口語表達力，不過最讓學童難忘的是，竟然能在學校圖書館睡一晚，各個顯得十分興奮。

校方表示，「夜宿圖書館」活動延續上學期天文主題，包括天文志工翠娟老師、明娟老師及王爸爸都帶來天文望遠鏡，讓小朋友透過望遠鏡觀察春季星空以及月球表面，從實作中體證書本所學到的知識，而夜宿重頭戲更是讓學生十分興奮，包括整理環境、鋪排睡墊、架設蚊帳等大小事都要自己動手做，對小朋友來說，是體驗獨立的好機會。

新埤國小校長闕裕清說，閱讀可以增加知識，閱讀可以變化氣質，閱讀更可以改變人生觀，觀念對了，命運便隨之改變，也藉這個難得的機會，跟參與活動的4至6年級學生分享自己近期的閱讀心得，並勉勵小朋友多多來到圖書室挖寶！

(中時)