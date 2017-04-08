挺阿薩德 伊朗要求深入調查化武來源

伊朗總統哈桑·羅哈尼要求，深入調查日前發生的敘利亞化武攻擊事件。（圖/美聯社）

敘利亞發生化武攻擊，造成80多名平民喪生，其中包含不少無辜的兒童，此舉引發各國大肆撻伐。身為敘利亞最大的靠山、伊朗總統哈桑·羅哈尼（Hassan Rouhani）力挺阿薩德（Bashar al-Assad）政府，並呼籲國際社會應深入調查，還給死傷者和敘利亞一個真正的答案。對於川普（Donald Trump）的飛彈襲擊更是大力斥責，期望共同維護敘國難得的和平局面。

據路透社（Reuters）報導，伊朗總統哈桑·羅哈尼今在公開演說上，不僅力挺敘利亞總統小阿薩德，更呼籲國際社會深入調查先前發生的化學武器攻擊，找出其來源、地點和擁有勢力，還給死傷者一個「真正的答案」。對於昨日美國海軍發射數十枚飛彈突襲一事，羅哈尼也表示強力譴責，他認為國際社會應抵制這類手段，美國此舉是違法國際法規，並嚴重傷害中東地區的和平局勢。

德黑蘭（Tehran）當局一直是敘利亞阿薩德政府的主力靠山，從老阿薩德（Hafez al-Assad）時代開始，兩國在經濟、軍事等互動就相當密切，小阿薩德上台後至今，許多外交政策和走向常被外界視為帶有濃厚伊朗色彩。在敘國陷入內戰後，伊朗仍持續派遣軍事顧問駐敘，提供戰略和情報資訊協助政府打擊反抗軍，並在伊斯蘭國（ISIS）崛起後，聯手俄羅斯一同打擊極端組織。

川普的59枚飛彈引起全球兩方的對峙，以美國為首的親西方陣營，紛紛跳出表達支持「懲戒」，並痛批敘利亞政府的化武攻擊；而俄羅斯、伊朗等國則在第一時間痛批美國，認為川普違反國際法原則，並認為化學武器並非由政府擁有，要求深入調查以還清白。但無論聯合國或國際社會如何決議，對多年征戰不休的敘利亞民眾而言，傷害和痛苦已然造成。

(中時電子報)