高鐵巧遇馬英九 網友：教養非常好的人

一名網友搭乘南下高鐵出差時，巧遇前總統馬英九。（圖截自臉書／吳欣）

一名網友搭乘南下高鐵出差時，巧遇前總統馬英九。眼見他雖然身為退位元首，仍然和尋常民眾一樣禮讓長輩先上車，讓他不禁感嘆「人品真的是一個人最重要的資產」。

網友吳欣昨（7）日欲搭乘高鐵南下台中出差，正在台北車站候車時，意外撞見前總統馬英九，身邊還伴隨著數名隨扈與警察。

這名網友指，雖然國安配備的安全人員都十分警戒，但馬英九與一般民眾無異，一樣要排隊，還禮讓長輩先上車，「是一位教養非常好的人」，他也感慨，「人品真的是一個人最重要的資產」。

此文一出，不少網友也在底下留言附和：「有教養即表現出風度」、「不一樣就是不一樣」、「優雅的紳士」；不過也有網友不以為然，認為教養只是對一個人的基本要求，「只可惜溫良恭儉讓是當不了一個好總統的」。

(中時電子報)