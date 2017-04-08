貴州發現超大型錳礦 礦藏量達2.03億噸

新華社8日報導，貴州省銅仁市松桃苗族自治縣消息，位於該縣境內的普覺隱伏超大型錳礦床日前通過國家詳查備案，整個礦區資源量達2.03億噸。

據貴州省地礦局通報，錳礦是鐵礦、鋁礦之後，排位第3的大宗金屬，屬中國國家戰略緊缺礦產之一，在電池、磁性新材料等方面都有廣泛應用。中國是全球最大的錳礦石和錳系材料生產、消費大國。

(工商)