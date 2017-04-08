高校齊飢！400熱血青年體驗飢餓救援東非飢荒

展望會今天在高雄高工舉辦「高校齊飢」活動，學子體驗12小時飢餓。（柯宗緯攝）

熱血高校生！高雄市24所、400名國高中生，今早齊聚高雄高工參加「高校齊飢」體驗12小時飢餓，感受飽受戰火、糧荒的東非人民所苦。台灣世界展望會同時邀請各界參與7月15、16日全台一場三地舉辦的飢餓勇士大會師，以行動力挺飢餓災民。

活動總召林家豪同學表示，希望藉此獲得更多迴響，吸引高雄地區廣大青年學子共同參與飢餓三十活動，挺身而出救援東非貧窮飢餓中的孩童。

在活動中擔任公關幹部的蘇沁珊表示，幹部的工作雖然繁雜又辛苦，但是在情緒控管、應變能力及人際社交上，自己都有許多成長與進步。

總召林家豪則表示，聯合24所學校實在不是一件簡單的事，靠著許多朋友的支持與協助，才能讓活動順利進行。而招募組組長黃心慧提到，招募營友是一項重要的任務，會讓人有深深的使命感，也很感謝大家一起努力讓活動圓滿成功。

400名學生分別來自高雄高工、三民家商、小港高中、左營高中、新莊高中、前鎮高中、中山工商、中正工商、復華中學、立志中學、三信家商、大榮高中、海青工商、岡山農工、仁武高中、林園高中、高苑工商、高師大附中、高雄中學、道明中學、楠梓高中、慈濟科技大學五專部、楠梓國中、光華國中。

(中時)