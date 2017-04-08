柯文哲：創投要成功 先建不怕失敗環境

台北市長柯文哲今表示，創新是台灣相對於華人世界的優勢，創投要成功，要先建立不怕失敗的環境；台灣青年創業跟家人借錢，倒閉就不敢回家，美國創投環境是失敗，笑笑就好。

凱達格蘭學校國家領導與發展策略班今天邀請台北市長柯文哲主講「2050城市願景」，柯文哲在演講時做上述表示。

柯文哲表示，人類的創新都在矽谷，台灣在蓋亞洲矽谷，但「不是蓋個大樓就變矽谷」，矽谷會成功有他的原因，例如全世界最叛逆的學校就是柏克萊大學，美國第一個承認同性戀的城市是舊金山，「創新很重要地方就是自由」。

他說，他2014年曾經拜訪美國史丹佛大學負責創投的人，那個人說台灣弄創投沒有用，因為台灣都在講提高成功率，但創投是要建立一個不怕失敗的環境。

柯文哲說，產業局長曾向他報告市府輔導新創產業，存活率達到95%，被他罵一頓，因為創投存活率這麼高不是創投，創投存活率不會超過10%，「失敗才是常態、成功是例外，地球現存的生物品種遠比消失的還少，會活下來的是少數。」

柯文哲認為，很多公司不要一直想成功，要先建立不怕失敗的環境，矽谷成功的秘訣就是建立失敗也不會怎樣的環境。

柯文哲說，台灣年輕人創業，先跟媽媽、阿姨借錢，倒閉不敢回家，美國創投環境是失敗笑笑就好；柯文哲說，大家要想想台灣相對於華人世界的優勢是什麼？他認為創新是台灣的出路。1060408

(中央社)