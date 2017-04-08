柯文哲：創投要成功 先建不怕失敗環境
台北市長柯文哲今表示，創新是台灣相對於華人世界的優勢，創投要成功，要先建立不怕失敗的環境；台灣青年創業跟家人借錢，倒閉就不敢回家，美國創投環境是失敗，笑笑就好。
凱達格蘭學校國家領導與發展策略班今天邀請台北市長柯文哲主講「2050城市願景」，柯文哲在演講時做上述表示。
柯文哲表示，人類的創新都在矽谷，台灣在蓋亞洲矽谷，但「不是蓋個大樓就變矽谷」，矽谷會成功有他的原因，例如全世界最叛逆的學校就是柏克萊大學，美國第一個承認同性戀的城市是舊金山，「創新很重要地方就是自由」。
他說，他2014年曾經拜訪美國史丹佛大學負責創投的人，那個人說台灣弄創投沒有用，因為台灣都在講提高成功率，但創投是要建立一個不怕失敗的環境。
柯文哲說，產業局長曾向他報告市府輔導新創產業，存活率達到95%，被他罵一頓，因為創投存活率這麼高不是創投，創投存活率不會超過10%，「失敗才是常態、成功是例外，地球現存的生物品種遠比消失的還少，會活下來的是少數。」
柯文哲認為，很多公司不要一直想成功，要先建立不怕失敗的環境，矽谷成功的秘訣就是建立失敗也不會怎樣的環境。
柯文哲說，台灣年輕人創業，先跟媽媽、阿姨借錢，倒閉不敢回家，美國創投環境是失敗笑笑就好；柯文哲說，大家要想想台灣相對於華人世界的優勢是什麼？他認為創新是台灣的出路。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。