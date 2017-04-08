汽車考照也要管穿著 光腳打赤膊都不行

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5月起汽車考照實施強制場外道路考驗。交通部最新預告修正的道路交通安全管理規則，在附件新增規定限制汽車考照者穿著，要求考生不得赤足、赤膊及穿木屐。

公路總局監理組長陳聰乾說，赤足或穿木屐開車不易操控煞車及油門，都會有行車危險，打赤膊則有礙觀瞻。

至於為何不限制不可穿拖鞋，卻限制穿木屐？陳聰乾說，現在拖鞋和涼鞋會有認定上的爭議，穿木屐踩煞油門或煞車，腳很容易打滑。

民眾林先生說，現在少見有人穿木屐，可能很多年輕人還不知木屐是什麼。

預告修正的道安規則附件，也明列禁止抽菸、嚼檳榔或飲酒，使用毒品、麻醉劑或興奮劑。1060408

(中央社)