搶便宜看這裡 台南11日聯合法拍

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想搶便宜貨看這裡。台南地檢署和行政執行署台南分署 11 日將首次聯合法拍，拍賣物品包括花梨木瘤會議桌，BMW 大七等汽車，琳瑯滿目。

南檢和台南分署聯合法拍地點在台南市中西區府前路台南分署中庭廣場，時間是 11 日下午 3 時。

這次聯合法拍物件，單是汽車就有 BMW 大七、賓士、豐田 YARIS、INNOVA、PERMIO，寶獅 307，現代TUCSON 休旅車等多部車輛，及1輛機車。

花梨木瘤會議桌、花梨木辦公桌椅、紅豆杉瘤茶几、黑膽石龍型茶盤、鐘乳石木雕等具有收藏價值的精美傢俱，也頗受注目。

另外，還有載重 2000 至 3000 公斤的手動油壓拖板車 18 台、傳真機 17 台，棒球手套 16 個及其他各類商品，歡迎民眾到場撿便宜。1060408

(中央社)