高雄大遠百播音小天使選拔賽

高雄大遠百今天舉辦播音小天使選拔賽。（柯宗緯攝）

高雄大遠百今天舉行「愛的傳遞-遠百播音小天使」選拔賽及第九屆童樂園兒童卡強力募集；同時「活力咕咕Life」小小模特兒徵選活動也開跑了。另外在母親節前每個週末假日也將安排「愛美麗」系列親子活動和蛋糕DIY，歡迎民眾一同參與享受手作樂趣。

高雄大遠百於週六舉辦「小小播音員選拔賽」，既新鮮又有挑戰性的活動也吸引了許多家長帶著小朋友一起來參與，評分標準為台風儀態30%、咬字清晰度和流暢度各30%、音量10%，優選小朋友將安排於母親節檔期，擔期小小播音員。

參加的小朋友都非常認真地將每一個字念清楚，抑揚頓挫、表情豐富，讓現場民眾掌聲連連；活動結束後，更特別帶領小朋友實地參訪總機廣播臺，讓參加的小朋友留下難忘的體驗。

遠東百貨童樂園兒童卡今年邁入第9屆，即日起於九樓客服中心受理申辦，對象為民國95年後出生未滿12歲之小朋友，家長持身份證件及HAPPY GO卡和小朋友健保卡，並繳交現金100元入會費辦理入會即可獲贈「小雞公仔」，除了可不定時的參與精心規畫的各項活動外，並享有專屬消費優惠、HAPPY GO點數加倍送、停車優惠及生日禮等尊寵禮遇，高雄店限1600名，額滿為止。

另外，四月二十三日的「活力咕咕Life」小小模特兒徵選初賽，報名時間從即日起至四月十六日止，歡迎國小六年級以下的小朋友報名參加，配合今年雞年，將以「雞」的造型為主題裝扮，秀出獨一無二的造型並表演活力才藝，初賽優勝者除可獲贈遠百商品券外，還可代表高雄參加全省總決賽，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加。

(中時)