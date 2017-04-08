郭台銘代表國民黨選總統？郝龍斌：能贏就支持

郝龍斌與熱情支持者握手。（楊明峰攝）

國民黨副主席郝龍斌（中）8日出席桃園政見座談會。（楊明峰攝）

國民黨副主席郝龍斌8日出席桃園政見座談會時表示，曾有支持者問他，郭台銘連夏普都救得起來，絕對能救台灣經濟，若郭台銘選總統是否支持？他說，若郭台銘能選贏總統，且有選總統的意願，他就支持，挺郭台銘協助國民黨重返執政。

郝龍斌說，很多人問他為什麼不表態要選總統？但他認為，誰選總統不重要，要選贏總統才重要。每個人都設定要選總統，重點是夠不夠強？能不能贏？他若當黨主席，只要任何人能認同國民黨的理念並能選贏，就給予支持，幫助黨重返執政。

郝龍斌指出，以川普生意人的性格，會把台灣當作談判籌碼，因此川習會從頭不講一個中國原則，但習近平不提，蔡英文要提阿！當初川蔡熱線，講得像真的一樣，認為美國能做我們後盾；進口日本核災食品，日本就會幫我們的忙。蔡英文怎麼現在一聲都不吭，以為不講話，別人就不會注意到台灣。只要不講話，台灣就不會變成旗子或籌碼，這就是我們悲哀之處。

郝龍斌表示，台灣如何穩定生存發展？關鍵在於兩岸關係，國民黨堅定支持認同九二共識、一中各表，只有如此台灣才有希望，兩岸才能和平穩定、經濟發展，觀光客才會來，虱目魚才賣得出去。

郝龍斌說，過去8年，台海穩定、經濟發展好，但民進黨堅持不認同九二共識、一中各表，造成目前狀況，難道民進黨的意識形態，比2千3百萬人的生活與經濟還重要？過去常聽到「國民黨不倒、台灣不會好」，如今國民黨倒了，中央、地方都是民進黨執政，台灣有好嗎？他認為，國民黨一定要強，台灣才會好。

(中時)