台塑化汽油漲價0.6元 柴油喊漲0.7元

我要評比

國際原油觸動攀揚，國內油價也中止先前連3週調降局勢，跟進喊漲。台塑化(6505)宣布10日(周一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.6元/公升，柴油批售價格0.7元/公升，為今年以來最大漲幅，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化零售參考價為92無鉛汽油每公升價格突破24元，達24.3元、95+無鉛汽油每公升25.7元、98無鉛汽油每公升27.8元、超級柴油每公升21.7元。

台塑化表示，石油輸出國組織(OPEC)減產效應顯現，原油海運量與海上儲量大減，加上英國北海原油供應中斷供給緊張影響，催化國際油價蠢動上揚。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，本公司決定自106年4月10日(周一)凌晨01:00開始，調漲汽、柴油每公升批售價格各0.6元、0.7元。

美國總統川普(Donald Trump)下令以飛彈狂轟敘利亞，帶動油價在亞洲交易時段躍升至四週高。

歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油期貨價格7日亞洲盤一度跳升至55.57美元，創3月8日以來盤中高。另，紐約商業交易所(NYMEX)5月原油期貨7日開盤也一度躍升至52.94美元，較6日收盤(51.7美元)跳漲2.4％。

此外，普氏能源資訊報導，奈及利亞石油部長表示，2017年3月，該國原油日產量較前月減少約20萬桶至167.6萬桶。荷蘭皇家殼牌石油公司（ Royal Dutch Shell）位於奈及利亞的邦加（Bonga）深水油田將進行維護，為此將關閉4~5周時間，該油田的日產量約15-20萬桶。

奈及利亞去年因為油田設備遭武裝破壞，原油日產量一度降至近30年新低的120萬桶，當前產量仍低於該國220萬桶的日產能，並被豁免於石油輸出國組織（OPEC）的減產協議之外。

分析師認為，石油輸出國組織(OPEC)將在5月底開會討論是否要延長減產協議，中東如今戰情緊張，是否會影響到OPEC的決定，還是未知數。敘利亞跟OPEC第二大產油國伊拉克接壤，雖其本身產油不多，戰事擴大卻可能增加整個區域的風險。

(工商)