18歲捕手張冠廷初登場 葉君璋喊讚
富邦悍將小將張冠廷，昨升上一軍後，也隨即在與中信兄弟之戰中，在第7局替補上場，還有一次打擊可惜遭到三振，總教練葉君璋認為，覺得張冠廷昨天的表現非常好。
張冠廷去年季中選秀加盟富邦，昨正式一軍出賽，葉總指出，張冠廷不管在配球上面還是阻殺能力都相當出色，雖然經驗有差一點，不過畢竟才18歲誰不是慢慢累積經驗的。
年僅18歲的張冠廷，對於首次登錄一軍，第一場比賽就上場，他直呼感到意外，以為上來還要多看幾場才會出賽。
首次登板就碰到同樣就讀美和中學的大學長彭政閔盜壘，張冠廷說：「本來覺得傳到會死的。」他也笑笑回應，彭政閔是學長，希望下次可以好好照顧學弟。
(中時電子報)
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