健保22週年 高雄2000人齊步走
健保22週年了！今早在高雄228公園舉辦「健保22來健走 分級醫療齊步走」慶祝活動，逾2000位在地鄉親蒞臨共襄盛舉。健保署提到，今年度重要策略為「推動分級醫療，落實雙向轉診」，「就醫先到診所，病情需要再轉診」尋找並建立厝邊的家庭醫師，並鼓勵民眾下載「健保行動快易通APP」、上網查詢「健康存摺」及與醫師討論「健保雲端查詢系統」等，將這些健保重要措施正確落實於生活。
活動於健保署高屏業務組林立人組長開場致詞下熱烈展開，除感謝在場貴賓熱情參與外，現場有莊維周國策顧問、林岱樺立委、許智傑立委親臨出席，同時亦有法務部行政執行署屏東分署張雍制分署長及高雄市政府衛生局林盟喬副局長等多位嘉賓親臨會場共襄盛舉。
活動在社團法人鳳凰藝術發展協會之太鼓表演振奮開場，民眾沿愛河畔健行暖身後，活動主場地有多家醫療院所及醫事團體分別提供疾病防治宣導、衛生保健及長照服務諮詢等專業服務攤位；也結合工、農、漁會、慈善團體及社福團體設置愛心義賣攤位，透過拋磚引玉的義賣活動來挹注健保愛心基金，共同協助弱勢民眾。
(中時)
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