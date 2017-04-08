鞏固領導中心聲浪起！郝龍斌強調「鞏固民意基礎」

國民黨副主席郝龍斌8日到台中市南區醒修宮與黨員座談，強調鞏固領導中心、就是要鞏固民意基礎！（陳世宗攝）

「領導中心不是靠大家鞏固的，是要找出正確的方向與共同目標，讓大家一起來努力！」國民黨副主席郝龍斌8日到台中市南區醒修宮與黨員座談，針對黨內有「鞏固領導中心」的聲音；郝龍斌強調，國民黨將來一定要多元、包容的集體領導。

參選國民黨主席的郝龍斌連續假期，在國民黨副主席胡志強陪同下走訪台中市各基層，今天到南區醒修宮與基層國民黨員舉行座談，並傾聽基層民意。

胡志強指出，有人說要「鞏固領導中心」，就是要支持「現任的」；但國民黨不是要鞏固領導中心，而是要「鞏固民意基礎」；郝龍斌最重視民意、重用青年，並強調黨內選舉絕對是「選前和諧、選後團結」。

郝龍斌表示，都什麼時代了，還要鞏固領導中心？領導中心不是靠大家來鞏固，任何黨主席都應清楚認知，領導要找出正確方向與共同目標，讓大家來一起努力，如此才能團結，並不是以自己為核心；他一直強調國民黨將來一定要多元、包容的集體領導。

郝龍斌許下承諾，如果他能夠當選國民黨主席，絕對是集體領導；什麼人應該在領導核心？包括地方上有民意基礎、受到支持認同、曾多年從事黨務者，例如副主席胡志強，他未來一定會邀請胡副主席進入領導核心。

郝龍斌話鋒一轉針對落幕的川習會，他表示，當初總統蔡英文與川普通電話就高興地對外發布消息，當川普與習近平打交道後，馬上回到一中原則；川習會提都沒提到台灣，現在民進黨政府安安靜靜的都不講話，不讓大家注意到過去所做所為。

郝龍斌認為，蔡英文想的是拉美日對抗中國，美日卻把台灣當籌碼、棋子？沖之鳥礁事件，就因為蔡英文不願講沖之鳥是「礁」，讓漁民損失漁權；範圍比10個台灣還大，日本卻還是強迫台灣進口日本的核災食品。

(中時)