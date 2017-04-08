凱旋3號事件 航港局啟動調查
往返馬公和布袋的「凱旋3號」客輪，目前停泊在布袋商港，已被限制進出港外，也等待維修，交通部航港局南部航務中心技正許東男表示，今海事調查小組已派員登船檢視，並約談船長和輪機長到案說明，預計海事調查結果最快3天，最慢1周就會有結果，如船公司有人為疏失等問題，將依法裁罰。
許東男說，凱旋3號昨並未超載，也未偏離航道，包括船員配置、救生衣和救生艇等皆符合規範，雖船公司指碰撞異物導致船艙出現裂縫，但真正原因有待調查，會交叉比對相關人員說法，同時與儀器資訊進行綜合判讀後，再做出研判。
(中時)
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