陳偉殷敲首安 高國輝：應是跟一朗學的

台灣旅美左投陳偉殷今天敲出在大聯盟的生涯首安，對此他別感謝季外為他「特訓」的高國輝，對此高國輝說，陳偉殷「應該是跟鈴木一朗學的」。

效力美國職棒大聯盟（MLB）邁阿密馬林魚隊的陳偉殷今天先發6局僅失1分，率領球隊在客場以7比2擊敗地主紐約大都會隊，個人本季首勝也順利入袋。

陳偉殷今天在投球上有優質先發的表現，更在4局敲出個人大聯盟生涯的首支安打。

賽後陳偉殷在臉書粉絲專頁發出圖文，開心得表示，「終於打出首安囉」，並特別標記，「感謝高教練的指導」，原來在去年球季結束後，陳偉殷曾在返台休息期間的自主訓練，接受中華職棒富邦悍將打擊好手高國輝給予的「打擊特訓」。

對於陳偉殷所表示的感謝，高國輝說，陳偉殷跟鈴木一朗都是左打，這次又是靠腳程跑出內野安打，「他跑那麼快，這應該是跟鈴木一朗學的吧」。

針對陳偉殷的這支安打，高國輝表示，他很替陳偉殷開心，尤其生涯首安終於出爐，以後可以不必那麼在意打擊，可以專心在投球上了。

這場比賽的4局上半，陳偉殷面對91.3英里的四縫線球先吃下一個好球數，接著面對85.7英里的滑球他擊成界外，兩好球後他謹慎選球，連續放掉兩個壞球，然後面對93.1英里的四縫線球再擊成界外。

球數兩好兩壞的情況下，陳偉殷把一個93.1英里的四縫線球打到三、游間，那球打進場後滾動得十分緩慢，對手雖快速移位處理，但陳偉殷早一步上到一壘，讓陳偉殷2012年挑戰大聯盟後的首支安打就此出爐。1060408

(中央社)