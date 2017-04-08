疑國道變換車道不慎 轎車追撞2傷

國道3號北上217公里處，今天下午發生3輛轎車追撞車禍，其中1輛白色轎車車頭全毀，有2人受傷送往草屯佑民醫院急救。

國道警方指出，1輛白色自小客車今天下午行經國道3號北上217公里處，疑似因變換車道不慎先和前方車輛發生擦撞後，自小客車失控再撞上護欄，強大的撞擊力道導致白色自小客車車頭全毀，而被擦撞的轎車也因而和另一輛轎車相撞。

南投縣消防局獲報，派出救護車前往救援，從車頭毀損的白色自小客車中救出2人，送往南投草屯的佑民醫院急救，所幸沒有生命危險；而國道3號北上草屯路段受到這起事故影響，一度大塞車，車龍長達數公里，後來國道警方派出拖吊車拖走肇事車輛後，交通已恢復正常。1060408

(中央社)