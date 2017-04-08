育達商職校慶爆爭吵 外校生持刀砍人

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台北市育達商職今天舉辦校慶活動，某高職蔡姓學生等5人前往校園與吳姓學生理論，雙方發生口角衝突，他持彈簧刀砍傷吳男，警方將涉案6人帶回警局。

台北市警局松山分局調查，蔡男與吳男早已有嫌隙，蔡男等5人今天早上11時趁著育達商職校慶，到校找對方理論，沒想到越吵越激烈，雙方人馬打了起來，混亂中蔡男持刀砍傷吳男。

學校教官眼見情況不對，立即通知警方協助，警方派遣人員到場迅速控制狀況，查扣刀械一把，並將6名涉案學生帶回警局做筆錄，訊後依傷害罪及少年事件處理法移送台北地方法院少年法庭審理。1060408

(中央社)