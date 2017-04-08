智光商工52歲生日 生日賀禮很特別！
新北市永和區智光商工今（8日）舉行52周年校慶活動，校方斥資逾6千萬重新打造實習教室，學生們藉由真實情境，模擬未來就業後的職場生活，校慶活動有不少校友返校，他們看完設備都笑說，「我們太早畢業了！」
智光商工近年來積極更新校內設備，共斥資逾6千萬整修，作為52周年校慶送給師生們的賀禮，將校內8間廁所，打造成全國唯一校園內五星等級的廁所，另外將舊有的實習教室更新，打造成餐旅群希臘風情房務教室、法國普羅旺斯咖啡教室。
餐飲科主任范之壎指出，餐飲管理科增設多功能廚藝教室、咖啡教室，觀光事業科增設房務教室，學生們在學期間就能使用與業界相符的專業設備，不僅提升學習精神，更能增進專業技能，畢業之後順利就業；今年共有20位學生通過飲料調製乙級檢定，順利取得證照，紀錄成為全北市全高中職之冠。
陳姓學生說，好的環境當然可以提升學習動力，情境教室讓上課變得更有趣，上課不再是紙上談兵，可以激發更多的創意與實作經驗，對於未來就業一點都不害怕。
校長林埔生表示，技職教育在教育中相當重要，學生們畢業後學得一技之長直接投入職場，未來將繼續更新各科系設備，讓學生們在更好的環境中勇於接受挑戰。
(中時)
關鍵字：智光商工
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