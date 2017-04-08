廚師嘉年華熱鬧滾滾 共推餐飲安全

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新竹市廚師業職業工會8日舉行會員代表大會，並和衛生局合作，在樹林頭夜市舉辦「廚師嘉年華」活動，聚集全國500位廚師業者，透過精心設計的「食神來找碴」、「食在好源頭」、「食全食美」等主題專區，融入廚師食品安全衛生觀念，並以cosplay角色扮演方式宣導廚師業者常見的衛生作業注意事項，一同確保市民飲食安全。

8日上午活動熱鬧滾滾，「食神來找碴」cosplay不符規定的廚師穿著及行為，提醒注意建立衛生習慣，料理餐飲時須維持環境清潔；「食在好源頭」由各式食材圖片選擇正確作法，提醒廚師業者選購食材要新鮮，包裝破損或保存條件有問題就不應採購或驗收。

「食全食美」則由現場擺放生鮮食材、蔬果、熟食料理所需砧板及器具，實際操作食材分類，以免交叉感染。現場也宣導過期食品屬於廚餘的清運規定、廚房油污定期清除皆應符合餐飲衛生管理，最終目標防範食物中毒，讓市民食在安心。

市長林智堅表示，近年來外食人口明顯成長，餐飲衛生攸關市民長遠健康，市府推廣巷弄美食，尤其注重食品安全，期待新竹市廚師業職業工會發揮領頭羊角色，扮演會員、政府及各界間的溝通橋梁，並持續強化廚師業者食品安全衛生觀念，貫徹及確保「從農場到餐桌」安全衛生的積極目標，建立新竹市餐飲安全衛生品牌形象。

廚師業職業工會理事長鄭富貴表示，新竹市美食有其歷史淵源，從根基作好食品安全，工會將致力於傳播在地豐富美食饗宴文化，促進本市餐飲業的蓬勃發展。

衛生局長何秉聖表示，市府重視食品安全，訂定新竹市食品安全衛生管理自治條例，以及加水站衛生管理自治條例，並積極透過業者輔導及抽驗查核機制，確保市民食在安心。

(中時)