川習會談北韓 陸承諾續執行聯合國決議
中國大陸外交部長王毅在當地時間7日向媒體說明川習會情況時表示，大陸重申堅持透過對話協商解決北韓議題。大陸將繼續全面執行聯合國安理會有關北韓的決議。
大陸外交部官網刊出王毅的會後說明。王毅表示，川習會中，中方重申了在南海問題上的原則立場。雙方還就其他重大國際地區問題交換意見。
根據王毅的會後說明，在朝鮮半島核問題上，大陸重申三個堅持：堅持半島無核化、堅持維護半島和平穩定、堅持透過對話協商解決問題。中方將繼續全面執行聯合國安理會涉北韓決議。
大陸重提解決北韓核問題的「雙軌並行」思路和「雙暫停」建議，希望找到復談的突破口。
大陸重申反對美方在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD，薩德反導系統）。
雙方確認致力於實現半島無核化目標，同意就半島問題保持密切溝通與協調。雙方還同意拓展在防擴散、打擊跨國犯罪等全球性挑戰上的合作。
王毅3月8日在大陸全國人民代表大會記者會上，提出「雙暫停」建議，即北韓暫停試射飛彈和核試，而美韓停止聯合軍演，以重返談判桌。他說中方願意居中斡旋，推動重啟「六方會談」。
中國大陸國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump）當地時間6日至7日在美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部舉行中美元首會晤。1060408
(中央社)
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