金門迎城隍揭幕 拉開宗教文化季活動

在金門縣副縣長吳成典和金城鎮長石兆?等人共同敲鑼下，2017金門迎城隍」今天揭幕，1個月的浯島宗教文化觀光季開跑。金門歡迎民眾、遊客一起來迎城隍、逗熱鬧。

「2017金門迎城隍」下午在金城鎮浯島城隍廟前舉行開幕典禮， 石兆?表示，「金門迎城隍，世界第一名」，金城鎮以豐富的閩南文化底蘊，獲選2012年「台灣十大觀光小城」；每年農曆4月12日迎城隍是金門島上最大的民俗慶典，本地及旅居外地遊子都會回鄉參與。

石兆?說，迎城隍遶境保有眾多金門特有地方居民自發性籌組傳習而成的陣頭隊伍，例如金門特有的輦轎、藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等，展現居民的投入與認同。

金門迎城隍已有337年的歷史，2011年時，金門縣打造長達176米的百節蜈蚣座，以「世界最長人力肩扛蜈蚣座陣頭」獲得金氏世界記錄的認證，寫下金門傳統陣頭的新紀錄；2013年，金門迎城隍活動還入選「宗教百景」。

鎮公所表示，今年迎城隍活動，規畫了系列活動，由今晚由四境踩街遊行及民俗表演打頭陣；16日下午2時，則是引人注目蜈蚣座親子嘉年華活動。

「人力蜈蚣座」是以一節一節的木板連成一長串像是蜈蚣的身軀，在木板上綁著椅凳，由稚童少女妝扮戲劇故事人物，由大人抬著遊街，以祈佑孩童平安、健康與智慧。這樣是金門特有的陣頭。

金門宗教文化季最大亮點是邁入第5年「世界獅王爭霸賽」，29日、30日在縣立體育館內進行，有台灣、馬來西亞、香港、新加坡、中國大陸廣東等地知名獅隊前來競賽，讓民眾現場感受高樁獅舞的精彩。

迎城隍的重頭戲--巡安遶境在5月7日登場，慶祝浯島邑主城隍遷治337週年；大陸、台灣及金門在地宮廟、藝陣，還有各地的善男信女沿路追隨。預料將熱鬧滾滾。1060408

(中央社)