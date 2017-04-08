SBL》台銀搶先開練 許智超續留存疑
上季SBL拿到7勝23敗墊底戰績，且是唯一無緣季後賽的台銀男籃，竟然提前於6日展開季前訓練，尚未確定能否繼續領軍的台銀總教練許智超說：「我們都快放40天假了，身為最後1名球隊，提早練球也屬應該！」
許智超強調，畢竟球隊在2月25日，就已打完上季SBL所有賽事，當前也該開始動一動了，目前維持每周練球3次，也會做些重量訓練，「因為我們球場6月碰上金融盃無法使用，現在早點練球，也可趕緊調整一下狀況。」
只是去年7月跟台銀簽下「1+1」合約的許智超，當前還不確定是該留任，或是扛下上季墊底責任離職，他合約將於6月底到期，是否執行第2年合約？目前還很難講，台銀高層到現在也無法給出1個比較具體的答案。
倘若許智超未獲續約，等於台銀又要跟去年一樣公開招考總教練，或是改找昔日教頭回鍋(韋陳明？)，然後球員可能面對截然不同教練的訓練方式與戰術體系，如今這麼早展開球隊訓練，到底最後能有多少效果可想而知。
目前台銀除了教練團未定，球員也開始傳出將被其他球隊招攬的「謠言」，假如台銀無法趕緊搞定教練團，好手出走更是早晚之事，台銀只能淪為替別隊訓練好手的隊伍，想要擺脫長年敬陪末座形象，幾乎是不可能的任務。
(中時電子報)
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