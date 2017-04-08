第一銀行捐助喜樂之家 樂器助逆風少年圓夢
學習樂器是很多孩子的夢想，但對偏鄉孩子，除了師資，最大困擾是樂器哪裡來？第一銀行台中區志工團今天由協理施瑪莉揪團到喜樂保育院陪伴孩子團康活動，還捐贈17萬元樂器給「Joyce樂團」，協助孩子們圓夢。
第一銀行2010年成立志工隊，透過訪視關懷、資源連結等，將愛傳遞各偏遠社福機構，知道了瑪喜樂基金會所收容中輟學生籌組屬於自己的「Joyce樂團」，特別贊助購置樂器贈送給這群「逆風少年」，希望他們能夠從頻率不同的音符當中找出感動自我生命的音調。
金天在喜樂保育院捐贈長笛、小提琴、大提琴、電子琴、電木吉他、電吉他、電子鼓、電貝斯等樂器，經費17萬元，孩子們好開心，摸摸新樂器，迫不及待想演奏了。
瑪喜樂基金會執行長林玉嫦說，18位「Joyce樂團」成員都很有音樂天份，透過演奏，找到生命的重心，也累積了信心；團員們謝謝社會的善心，表示要好好練習，希望透過音樂帶給更多人歡喜。
(中時)
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