無業毒蟲開販毒雜貨店 還自創「男子漢」品牌

自創品牌的「哥仔」落網，他的毒品雜貨店也宣告無限期打烊。（李義翻攝）

自創品牌的「男子漢」毒咖啡包，在一堆毒品中，格外搶眼。（李義翻攝）

江男宣稱自創品牌的「男子漢」毒咖啡包，有壯陽持久效果，令毒蟲趨之若鶩。（李義翻攝）

警方查獲江男持有的毒品，各種類都有，宛如小型雜貨店。（李義翻攝）

綽號「哥仔」的江姓男毒蟲，染毒多年，又因無業無經濟來源支撐龐大的吸毒費用，索性摸蛤仔兼洗褲，兼賣起毒品，並號稱應有盡有，被毒蟲暱稱為雜貨店；為求搶攻市佔率，還自創品牌「男子漢」毒咖啡包，宣稱有壯陽持久功效，利用通訊軟體銷售逃避警方查緝，但仍警方破解人贓俱獲。

34歲江男染毒多年，把摻入K他命毒品的咖啡包，並命名為「男子漢」，宣稱具壯陽持久功效，並以綽號「哥仔」當宣傳詞，說哥掛保證，每包叫價500元，令許多毒蟲趨之若鶩。

江男利用通訊軟體販毒，以為能躲過警方查緝，高雄市苓雅警分局日前破解他的交易模式，趁著他交獲貨時人贓俱獲，並隨即到他租屋處搜索，起出大量毒品，包括K他命、安非他命、大麻、搖頭丸、一粒眠等，其中最顯眼的就是自創品牌「男子漢」毒咖啡包等。

各式毒品種類幾乎一應俱全，令員警瞠目結舌「這是開雜貨店嗎？」。

江男警訊時為求脫罪，還堅決認販毒，一再強調全部都是自己吃的。警方不採信，偵訊後依毒品危害防制條例移送辦。

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(中時)