無業毒蟲開販毒雜貨店 還自創「男子漢」品牌
綽號「哥仔」的江姓男毒蟲，染毒多年，又因無業無經濟來源支撐龐大的吸毒費用，索性摸蛤仔兼洗褲，兼賣起毒品，並號稱應有盡有，被毒蟲暱稱為雜貨店；為求搶攻市佔率，還自創品牌「男子漢」毒咖啡包，宣稱有壯陽持久功效，利用通訊軟體銷售逃避警方查緝，但仍警方破解人贓俱獲。
34歲江男染毒多年，把摻入K他命毒品的咖啡包，並命名為「男子漢」，宣稱具壯陽持久功效，並以綽號「哥仔」當宣傳詞，說哥掛保證，每包叫價500元，令許多毒蟲趨之若鶩。
江男利用通訊軟體販毒，以為能躲過警方查緝，高雄市苓雅警分局日前破解他的交易模式，趁著他交獲貨時人贓俱獲，並隨即到他租屋處搜索，起出大量毒品，包括K他命、安非他命、大麻、搖頭丸、一粒眠等，其中最顯眼的就是自創品牌「男子漢」毒咖啡包等。
各式毒品種類幾乎一應俱全，令員警瞠目結舌「這是開雜貨店嗎？」。
江男警訊時為求脫罪，還堅決認販毒，一再強調全部都是自己吃的。警方不採信，偵訊後依毒品危害防制條例移送辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。