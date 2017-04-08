員中高中80歲生日串起3萬校友記憶 世界和平鐘揭幕
員林高中80歲生日快樂！員中今天校慶，校史文物館推出80風華文物展，串起3萬多名校友穿越時光隧道共歡喜，校友施哲三博士也邀集10位校友捐贈學校價值百萬「世界和平」銅雕揭幕，縣長魏明谷以校友的身分出席，勉勵學弟妹們以身為員中人為傲。
今天員中校慶嘉賓雲集，校長游源忠說，員中歷屆校友在社會發光發熱，是身為員中人的光榮，80校慶學校收到好多生日禮物，正新輪胎總經理陳榮華捐贈100萬清寒獎助學金基金。國教署也補助近千萬，改善學生宿舍、勤學自習中心、建置了國際視訊教室、創意分組教學教室、校史文物館入口意象。
還有，校友施哲三和10位校友捐贈「世界和平鐘」，昨天銅像揭幕，為校園增添藝術氣息，魏明谷說，施博士在美國行醫30年，後來從事藝術創作，從醫師變成藝術家，相當不簡單，施哲三說，創作藝術作品主要憑著一份理想，也就是和平、愛與希望。
施哲三的銅雕作品在美國芝加哥花好幾年的時間，目前兩件作品在台灣，除了在高雄醫學大學，另件就是員林高中的世界和平銅雕。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。