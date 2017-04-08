員中高中80歲生日串起3萬校友記憶 世界和平鐘揭幕

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員林高中80周年校慶，校友捐贈學校價值百萬「世界和平」銅雕，今天揭幕。（吳敏菁攝）

施哲三的銅雕作品「世界和平」。（吳敏菁攝）

員林高中80歲生日快樂！員中今天校慶，校史文物館推出80風華文物展，串起3萬多名校友穿越時光隧道共歡喜，校友施哲三博士也邀集10位校友捐贈學校價值百萬「世界和平」銅雕揭幕，縣長魏明谷以校友的身分出席，勉勵學弟妹們以身為員中人為傲。

今天員中校慶嘉賓雲集，校長游源忠說，員中歷屆校友在社會發光發熱，是身為員中人的光榮，80校慶學校收到好多生日禮物，正新輪胎總經理陳榮華捐贈100萬清寒獎助學金基金。國教署也補助近千萬，改善學生宿舍、勤學自習中心、建置了國際視訊教室、創意分組教學教室、校史文物館入口意象。

還有，校友施哲三和10位校友捐贈「世界和平鐘」，昨天銅像揭幕，為校園增添藝術氣息，魏明谷說，施博士在美國行醫30年，後來從事藝術創作，從醫師變成藝術家，相當不簡單，施哲三說，創作藝術作品主要憑著一份理想，也就是和平、愛與希望。

施哲三的銅雕作品在美國芝加哥花好幾年的時間，目前兩件作品在台灣，除了在高雄醫學大學，另件就是員林高中的世界和平銅雕。

(中時)