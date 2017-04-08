工廠二氧化氮外洩2公里 網友：天理教的麒麟煙
桃園市觀音工業區泓泰環保科技公司8日下午約1時，發生室外儲槽剝錫廢液外洩事件，橘黃色氣體綿延附近2公里遠，嚇壞不少民眾，讓部分網友直覺是經典港片《武狀元蘇乞兒》中的「天理教麒麟煙」，好在約下午2時廠方完成相關作業停止外洩，未有民眾因此傳出身體不適。
環保局人員指出，外洩的氣體為二氧化氮，吸入過多可能造成呼吸道傷害，氣體外洩後被大氣稀釋，對環境影響極微，經毒化災應變隊檢測環境，並未有明顯汙染情形，另外，二氧化氮非毒性物質，逸散濃度極微，應不致於影響人體。
桃園市草漯消防分隊獲報趕到，立即架設砲塔以水霧稀釋濃度，而廠區員工利用幫浦管線進行移槽作業並止洩，周圍未傳出有人身體不適情事。
(中時)
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