首度守一壘超緊張 蔣智賢呼叫「手套之神」

蔣智賢昨日對戰富邦悍將首度先發守一壘，直呼「超緊張」。（周鎮宇攝）

去年拿下最佳9人三壘手獎的中信兄弟蔣智賢，昨日在面對富邦悍之戰將首度先發守一壘，今天（8日）則被排為先發二壘手，3場比賽擔任3個不同角色，蔣智賢笑說：「就是趣味趣味打球，球打過來就想辦法接」，還呼喊「手套之神」幫忙。

蔣智賢加入職棒後，前兩個球季都是守三壘為主，另有6場守二壘，昨日首度被排為一壘手，守滿全場，還有精彩守備表現，但蔣智賢透露：「一壘是不習慣的位置，昨天上去超緊張，連投手牽制我都不知道在緊張什麼。」

首度守一壘「安全下庄」，表現也讓總教練很放心，蔣智賢笑稱：「還好隊友傳來的球都很平，如果是滾地球就隨緣了。」從習慣的三壘調守一壘，蔣智賢說：「其實這兩個位置一樣，就是接一個反應，但是平常看人家守一壘感覺很簡單，自己守才知道，一壘接起來很複雜。」

今天再被排為先發二壘手，蔣智賢回到過去旅美在小聯盟時期的守位，他提到：「二壘以前守過，就只是需要在復習一下打者打出來的球，不像守一壘會緊張。」

本季蔣智賢出賽10場，共守了三壘、一壘、二壘3個不同位置，蔣智賢開玩笑說：「我還年輕，要我守哪個位置都可以，游擊也可以，說不定下次就換我去當捕手。」蔣智賢還自曝國小時就是捕手，「上國中球就變快了，被打到太痛，我就說我要守三壘，三壘至少可以閃，捕手要擋球。」

(中時電子報)