古天樂悼念作家黃易 承諾盡力完成電影《尋秦記》

古天樂買下黃易小說《尋秦記》電影版權，目前正在拍攝中。（取自新浪微博＠古天樂）

《尋秦記》電影海報充滿未來時尚感。（取自新浪微博＠新浪電影）

古天樂曾在港劇《尋秦記》飾演男主角項少龍。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

65歲的香港武俠小說作家黃易4月5日因中風，送醫不治死亡，震驚兩岸文壇及演藝圈。古天樂曾主演黃易同名小說改編的港劇《尋秦記》，今天（4月8日）早上特別透過微博發文悼念，買下該書電影版權的他也承諾會儘最大努力，完成電影版《尋秦記》。

2005年港劇《尋秦記》是古天樂在TVB演出的最後一齣電視劇，此後即轉往電影圈發展，這個IP對古天樂來說，意義非風，因而買下該書的電影拍攝權；對於黃易的過世，古天樂表示震驚也很難過，尚無法接受事實。

他在悼念文中盛讚黃易的作品《尋秦記》故事結構嚴格，布局精密，讓他看得十分沉迷：「自己能夠主演他的經典作品《尋秦記》，實在是我的榮幸！他在當年已經創作出穿越主題的武俠小説，絕對是這派類型的開山祖師。」

由於《尋秦記》電影版正在拍攝中，黃易日前已逝，看不到電影，古天樂引以為憾，承諾：「將會盡我最大努力去完成電影版」。

(旺報)