調往牛棚支援 力猛：了解葉總的安排
富邦悍將洋投力猛，本季前兩場先發都投不滿5局，目前葉總規劃，將力猛調往至牛棚調整，也順勢加強牛棚戰力，力猛回應，了解葉總的安排，期望能在牛棚更加幫助球隊。
力猛本季先發兩場，自責分率高達11.25，準備被調往牛棚，力猛說，不管在哪個位置就是努力幫助球隊，接下來去牛棚，可以隨時待命調整，增加自己的調整進度，也可以幫助球隊。
力猛也提到，自己跟葉總相當好，目前也看到球隊牛棚的處境，如果調往牛棚後可以幫助球隊，自己就會努力加油。
今年力猛代表加拿大參加經典賽期間，都是擔任牛棚一職，是否回到中職有所不適應，他指出，2月加入春訓後，就是以先發做調整，其實不擔心自己的狀況，因為球季這麼長難免會有低潮，只是今年發生在季初。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。