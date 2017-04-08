調往牛棚支援 力猛：了解葉總的安排

富邦悍將洋投力猛（右）準備調往牛棚支援。（資料照 富邦悍將提供）

富邦悍將洋投力猛，本季前兩場先發都投不滿5局，目前葉總規劃，將力猛調往至牛棚調整，也順勢加強牛棚戰力，力猛回應，了解葉總的安排，期望能在牛棚更加幫助球隊。

力猛本季先發兩場，自責分率高達11.25，準備被調往牛棚，力猛說，不管在哪個位置就是努力幫助球隊，接下來去牛棚，可以隨時待命調整，增加自己的調整進度，也可以幫助球隊。

力猛也提到，自己跟葉總相當好，目前也看到球隊牛棚的處境，如果調往牛棚後可以幫助球隊，自己就會努力加油。

今年力猛代表加拿大參加經典賽期間，都是擔任牛棚一職，是否回到中職有所不適應，他指出，2月加入春訓後，就是以先發做調整，其實不擔心自己的狀況，因為球季這麼長難免會有低潮，只是今年發生在季初。

(中時電子報)