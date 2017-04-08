三峽建材行大火 已控制火勢無人傷亡

我要評比

三峽建材行大火，已控制火勢。（陳俊雄翻攝）

三峽建材行大火，燃燒面積初估約100坪。（陳俊雄翻攝）

位於新北市三峽區紫新路28號的台灣盛隆建材，在今日下午4時許傳出火警，由於現場堆置建材及甲苯塗料，火勢迅速延燒，消防局據報派出各式車輛前往灌救。

消防局表示，經過消防隊員冒險灌救，火勢在4時22分左右控制，並於傍晚近5時撲滅。消防人員進入火場勘查發現，現場1層樓的鐵皮建築物全毀，燃燒面積初估約300平方公尺，無人員受困傷亡。

(中時)