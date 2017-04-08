新營郵局鋼筆達人講座 籲民眾找回手寫字溫度

新營郵局8日辦理鋼筆達人講座，邀民眾拿起鋼筆，體驗手寫字的溫度。（萬于甄攝）

新營郵局8日辦理鋼筆達人講座暨書寫比賽，邀請民眾拿起鋼筆寫字，也找來鋼筆達人陳寶嘉現場講授鋼筆書寫的技巧，讓民眾書寫文字寄信給未來的自己，在鍵盤打字盛行的時代，讓民眾找回手寫字的溫度。

參加者每人可獲得2張明信片，一張供書寫未來郵件用，一張書寫指定文句、收寄件人姓名及地址後，分國小、國中及高中社會組3組進行評選，各組優等獎分別為國小組王紫馨、黃宣儒、周艾臻，國中組黃玲莉及高中社會組陳乃榕、王裕源。

(中時)