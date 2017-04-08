北部最大畢業盛會 北中南11所大專院校接力開展

新北市政府文化局舉辦106年度畢業祭《青春分號；不句號。》8日開展，市長朱立倫到場勉勵學生。（葉書宏攝）

新北市政府文化局舉辦106年度畢業祭《青春分號；不句號。》8日開展，市長朱立倫到場勉勵學生。（葉書宏攝）

新北市政府文化局舉辦106年度畢業祭《青春分號；不句號。》8日開展，市長朱立倫到場勉勵學生。（葉書宏攝）

新北市政府文化局舉辦106年度畢業祭《青春分號；不句號。》8日開展，市長朱立倫到場勉勵學生。（葉書宏攝）

新北市政府文化局舉辦106年度畢業祭《青春分號；不句號。》8日開展，市長朱立倫到場勉勵學生。（葉書宏攝）

新北市政府文化局舉辦106年度畢業祭《青春分號；不句號。》8日開展，市長朱立倫到場勉勵學生。（葉書宏攝）

新北市政府文化局舉辦106年度畢業祭《青春分號；不句號。》今（8日）起正式開展，串聯北、中、南11所大專院校，18個藝術設計影視相關科系，不斷電接力展出20檔精采展覽，展現學生青春無敵的活力樣貌，市長朱立倫特地到場勉勵學生。

朱立倫指出，畢業展已經連續舉辦2年，今年更擴大規模舉行，希望新北市成為一個平台，提供青年創作者一個展現才華的舞台，讓優秀的作品有更多機會被看見，在創作的路上助新銳藝術家一臂之力。

展覽即日起至6月29日，將陸續展出台北藝術大學、台北教育大學、屏東大學、銘傳大學、中原大學、台南應用科技大學、大葉大學、黎明技術學院及致理科技大學等大專院校。

畢業祭規模較去年更盛大，展覽場地橫跨板橋435藝文特區、新北市美麗永安生活館、府中15 新北市動畫故事館以及新北市立淡水古蹟博物館等4間專業藝文館舍，共有370位優秀畢業生一起同台較勁，展出逾千件作品。

內容涵蓋傳統工藝、平面繪畫、雕塑、影視錄像、多媒體數位、3D動畫到商業、產品設計等，展期長達3個月，可以看見新銳藝術家豐沛的藝術創作能量。

其中展出的「人生夢想家」遊戲更受到科技公司青睞，已經在Android上架，設計團隊成員的陳孟妤同學表示，這是一款經營網拍的養成遊戲，耗時1年完成，玩家可以從遊戲中體驗經營網路服飾店的生活，從網站架設、商品定價、上架、處理客服問題等，讓玩家彷彿身歷其境。

(中時)