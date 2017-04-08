北士科園區區段徵收 北市：已達8成

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台北市地政局今天說，截至3 月底，北投士林科技園區區段徵收總進度已達8成，第 2 期拆遷範圍安置申請案已完成審查，但因產權爭議或申請人無法達成協議的申請案還有 15件。

地政局土地開發總隊公布3月施政報告，包含北投士林科技園區、社子島區段徵收以及南港三期、文山一期市地重劃。

土地開發總隊說，北投士林科技園區區段徵收部分，至3 月底止，總進度已達 82.11%，會持續進行第一期公共工程、專案住宅工程；第二期填土整地、排水工程及污水繞流管線工程。

第二期拆遷範圍安置申請案已完成審查，但有4案須釐清建物年期及住宅單位等疑慮，會持續辦理；因產權爭議或申請人等無法達成協議申請案，有 15 件，現已保留安置資格，等產權確定或達成協議後，再辦理專案住宅配售作業。

社子島地區區段徵收部分，已配合都市計畫修正內容更新區段徵收評估報告，3 月 22、23 日辦理環境影響評估公開說明會。

土地開發總隊說，在市地重劃部分，南港三期市地重劃至3月底止，總進度達97%；文山一期市地重劃仍持續辦理抵費地處分方式評估及財務結算，後續督導南港區玉成、內湖區石潭、北投區住十二、大安區懷生、士林區住六－六等自辦市地重劃區業務。1060408

(中央社)