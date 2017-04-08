等不到腸救小童命 亞東仁醫實驗活體捐

一名3歲伊拉克男童因「無腸」到台灣求醫，盼「移腸救命」。亞東移植團隊正進行活體移植動物試驗，並將申請人體試驗，若成功，將為小腸衰竭者帶來希望。

台灣小腸移植醫術領先中國大陸、東南亞，目前台灣唯一一家可執行小腸移植的醫院為亞東紀念醫院。照護團隊由亞東教學副院長陳芸領軍，成員高達49名醫護，涵蓋小兒外科、消化外科、小兒心臟科、麻醉部、解剖病理科、感染科等，為小腸衰竭者築起守護牆。

先天或後天疾病都可能導致小腸衰竭，常見如腸子太短、無法正常發揮功能、原因不明的蠕動不良、小腸黏膜病變，患者會不停拉肚子、嘔吐，甚至從嘴巴吐出如糞便一般的排泄物，只能靠每天施打靜脈營養注射維繫生命。

陳芸說，全台灣每年的小腸衰竭患者，不超過100人。雖然是少少的一群，但他們幾乎沒有生活品質可言，沒辦法好好吃東西、只能靠打點滴，也不能跟家人同桌吃飯。有患者家裡開自助餐店、水餃店，卻沒辦法吃自己家的食物。

對患者的不捨，是陳芸投身小腸移植的根本。她說，以前當住院醫師時，看到小腸衰竭的孩子要全靠點滴補充營養、生活品質很差，且可能一段時間後就再也看不到他們，因為靜脈營養注射有影響肝功能的副作用、還容易引起感染、敗血症，5年存活率約5成。

陳芸說，小腸衰竭患者中，約有1到2成可做小腸移植。移植患者的5年存活率約6成，患者移植後的生活品質大幅改善，終於可以跟一般人一樣吃想吃的東西、也可以跟家人同桌聚餐，可以和正常人一樣完成學業、順利工作，還有人當廚師。免除點滴也增加行動自由，有患者終於可以出國探親。

不過，陳芸說，成人的腸移植因器捐來源較多，患者平均2、3個月可等到移植；但幼兒器捐風氣較不盛行，且小兒的腸移植配對、施術門檻也較高，往往等2到3年才能等到。看到一些孩子因為等不到小腸而往生，滿心遺憾。

半年前，一名在中國大陸出生的伊拉克男童，因沒有大腸、小腸來亞東求診，希望陳芸的團隊能幫忙救命。不過，以移植順位看來，這名孩子要等到的機會很低，且他的狀況已經轉劣。男童的媽媽有意願要捐腸救兒，但活體捐贈現在仍不可行。

陳芸的團隊正在進行活體小腸移植的動物實驗，目前在實驗豬身上看到很好的效果，預計下個月將申請人體試驗。如果成功，未來親屬可活體捐腸給患者，可望解決「等不到腸」的問題，讓更多孩子有機會活更久、活更好。

亞東小腸移植照護團隊至今完成20例手術，其中小孩6例、成人14例，手術成功率達100%，患者5年存活率與歐美相當。移植表現受肯定，今天獲頒瑞信兒童醫療基金會第七屆台灣兒童醫療貢獻獎的醫療團隊獎。1060408

(中央社)