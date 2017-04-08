重視文化教育 花蓮擴大公費留學計畫

花蓮縣長傅(山昆)萁今天在布農族部落傳統文化祭儀「射耳祭」、「嬰兒祭」說，縣府辦理公費留學計畫明年擴大辦理，除延續選拔高中生10名，將增國中生10名，讓學子與世界接軌。

花蓮卓溪鄉各部落傳統文化祭儀射耳祭、嬰兒祭登場，傅(山昆)萁在縣議員蘇忠亮、鄉長呂必賢陪同下，與中平部落及清水部落布農族人歡慶傳統祭儀，部落學童也展現八部合音美聲。

傅(山昆)萁表示，縣府重視部落文化的保存及推廣，同時關注學童教育；首創由地方政府辦理公費留學計畫，讓優秀學子赴美國華盛頓州就學，明年公費留學適用對象將從高中延伸至國中，後年延伸至國小，讓花蓮子弟有機會開闊視野，將新的思維帶回花蓮。

花蓮縣原住民行政處長陳建村指出，射耳祭為布農族傳統打獵前的祭典，獵物豬隻對布農族具有特別意義，舉凡婚禮、房屋落成都會以豬肉做為連結及確認彼此親屬、社會關係的媒介。

嬰兒祭是以家庭為單位舉行的祭儀，在過去一年內有新生嬰兒的家庭，全家人都會盛裝打扮，向天祈禱小孩能夠長得又高又茁壯，部落頭目則會為嬰兒掛上項鍊，期望嬰兒能夠如項鍊一樣耀眼、美麗。1060408

(中央社)