避免公投一再對立 綠委提刪博弈條款
民主進步黨籍立法委員林靜儀表示，離島建設條例自98年增訂「博弈條款」，民意走向及區域內產業趨勢都不支持博弈，為免除人民再因博弈公投對立，因此提案刪除博弈條款。
她說，考量觀光賭場並非地方發展唯一的方法，為避免反覆辦理公投恐有浪費行政資源之虞，與造成人民對立，因此提出離島建設條例刪除第10條之2條文草案，刪除有關離島觀光賭場設置規定。草案已經院會一讀，交付經濟委員會審查。
林靜儀在提案說明中指出，澎湖縣在105年10月15日為是否設置「附設賭場的觀光度假區」舉辦第2次博弈公投，反賭方得票逾8成確定博奕公投未過關；不同意票數超過98年9月26日首度公投時的1萬7359票，澎湖人再次以選票否決博弈作為發展地方的選項。
她說，綜觀澎湖2次博弈公投期間，地方人民內部均因正反雙方宣傳、動員而陷入嚴重對立。馬祖101年博弈公投歷經同樣紛擾後，投票結果雖同意開放，但有意投資的「台灣懷德聯合開發有限公司」卻屢遭質疑為空頭公司，105年1月6日經台北市政府核准解散。
林靜儀表示，審視台灣離島地區歷次博弈公投最終實際結果，「3度公投可謂一無所成，徒然耗費行政資源、撕裂地方和諧」。1060408
(中央社)
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