交大創校121年 校內造景成打卡景點
國立交通大學創校121週年暨在台建校59週年校慶今天登場，上千名校友返校同慶，校內設立的「I 愛 NCTU」大型造景，成為最夯的拍照打卡地標。
交大校長張懋中說，4月8日是屬於交通大學的日子，跳脫社會普遍追求一流的思維，交大堅定地以邁向偉大大學為目標，能識別、被挑戰並預備提升人類知識基礎與社會文明的領導者，「求實學、辦實業是交大創校宗旨，小確幸不能成就大進步」。
交大校友會理事長黃洲杰表示，上月初多位近百歲學長齊聚，拄著拐杖出席的學長們即使年邁，仍深切關心交大教育與發展藍圖，懷抱著一日交大人、終身交大人的飲水思源精神，期盼交大邁向偉大大學。
校慶系列活動豐富多元，除了有競技啦啦隊活力演出外，還有校慶餐會、園遊會、老梅竹運動會、系友回娘家、校慶演唱會，吸引眾多校友返校同聚，場面熱鬧。
此外，活動也頒授9位傑出校友，包括交通部政務次長王國材、中山科學研究院電子系統研究所所長古錦安、資策會副執行長兼數據科技與應用研究所長余孝先、交通大學電子物理系合聘教授果尚志、貿聯集團董事長梁華哲、艾旺科技公司董事長陳立武、國立中正大學校長馮展華、飛翰外國法事務律師事務所合夥人楊明道、國家太空中心綜合計畫室資深研究員劉人仰等，在產官學界皆有貢獻，不乏在國安、資通訊領域強化我國優勢的領航者。1060408
(中央社)
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