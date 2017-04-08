MLB》他的離開令柯蕭落淚 他的到來讓殷仔贏球
陳偉殷赴美發展7年，第一次在例賽初登板就拿下勝投，賽後他特別感謝新搭檔艾利斯（A.J. Ellis），「給我很大的安定感！」事實上，艾利斯原本就是賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）的專屬捕手，去年遭交易還讓柯蕭難過落淚。
「艾利斯在春訓和牛棚跟我講很多東西，」殷仔表示，想到艾利斯春訓給他的建議，讓他從首局失分後回穩，「最後一場熱身賽，他跟我講一句說，不要去嘗試丟過於完美的球，而是把自己最有尾勁的球丟出來就好了。」
艾利斯引導左投可是出了名的，拿過3座國聯賽揚獎的柯蕭，大聯盟生涯出賽226，就有過半的118場是與艾利斯合作，兩人合體的自責分率1.97，也優於柯蕭生涯平均2.36。
從2012年起，艾利斯就成為柯蕭的專用捕手。去年8月底道奇卻因為著眼於季後賽的攻擊力，用艾利斯加上現金的2換1交易，換來費城人捕手魯伊茲（Carlos Ruiz），讓被譽為地表最強投手的柯蕭難過不已。
「過去幾天很難熬，感覺就像車禍失事一樣，有些事情突然就畫下句點。」柯蕭說：「投捕關係其實是一體的，所有肯定我們一起獲得，也一同承擔所有責難。AJ比我們所有投手都更用功，他有一顆僕人的心，這非常不容易。」
艾利斯上季結束成為自由球員，去年12月和馬林魚簽下1年250萬美元合約。他離開道奇，讓柯蕭難過落淚；但他來到馬林魚，則讓陳偉殷首次在球季初登板拿下勝投。
馬林魚的主戰捕手是打擊出色的瑞爾謬托（J.T. Realmuto），今年開季狀況也很理想，第4戰則換艾利斯蹲捕。總教練麥汀利（Don Mattingly）在道奇就帶過艾利斯，此一調度應該不只是輪休而已。未來艾利斯也可能成為殷仔的專屬捕手，發揮他引導左投的好口碑。
(中時電子報)
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